Белград, 17 сентября, 2022, 18:59 — ИА Регнум. В Белграде начались столкновения полиции с фанатами, которые пришли «навестить» участников «Европрайда». Об этом 17 сентября сообщает телеграм-канал «Столкновение». На улице видны несколько десятков стражей порядка. На светошумовые гранаты полиции фанаты отвечают зажжёнными фаерами.

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Как сообщало ИА REGNUM, мероприятие «Европрайд» началось в Белграде 12 сентября. Изначально планировалось, что коронным событием в программе мероприятия станет гей-парад, намеченный на 17 сентября.

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14 сентября в столице Сербии несколько десятков тысяч человек вышли на улицы, чтобы выступить против проведения гей-парада. Молитвенное шествие в защиту христианских семейных ценностей началось у здания Сербской патриархии и закончилось на площади у храма Святого Марка. В итоге МВД Сербии приняло решение запретить проведение гей-парада в Белграде.

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