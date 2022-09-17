Бишкек, , 19:01 — REGNUM Таджикистан прекратил вести обстрел позиций в Ошской области Киргизии. Об этом 17 сентября сообщили в пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ведомстве отметили, что Таджикистан прекратил ведение обстрела киргизских позиций в Ошской области.

Ранее в Киргизии заявили, что Таджикистан нарушил договорённости о прекращении огня и отводе войск.

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