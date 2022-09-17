Минск, 17 сентября, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Жители Белоруссии должны отложить личное в сторону и сделать все для сохранения суверенитета и независимости страны. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 17 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем выступлении на патриотическом форуме «Это НАША история!», посвященном Дню народного единства.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Личное в сторону, — сказал Лукашенко. — Только народ, только государство!»

Как передавало ИА REGNUM, 16 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ШОС заявил, что государствам Шанхайской организации сотрудничества нужны собственные финансовые механизмы в условиях санкций и ограничений международных расчётов.