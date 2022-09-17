Минск, 17 сентября, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Жители Белоруссии никому не отдадут свою землю. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 17 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем выступлении на патриотическом форуме «Это НАША история!», посвященном Дню народного единства.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Неизменно одно: мы живем на своей земле, — подчеркнул белорусский лидер. — Это наша земля с тех давних времен. Это незыблемо. И мы эту землю никому не отдадим».

Как передавало ИА REGNUM, 16 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ШОС заявил, что Шанхайская организация сотрудничества становится глобальной, и этот момент нельзя упускать.