Киев, 17 сентября, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Сообщения о том, что Соединённые Штаты якобы склоняют киевский режим к переговорам с Россией — это абсолютная ложь. Об этом в интервью телеканалу ICTV заявила посол США в Киеве Бриджит Бринк, комментируя вопрос журналиста о том, что во время визита в Киев глава Госдепартамента США Энтони Блинкен призвал режим Зеленского к возобновлению переговоров с Москвой.

Цитата из х∕ф «Система безопасности». Реж. Сидни Люмет. 1964. США Американский президент на переговорах

«Я могу только ещё раз повторить, что сказали наш президент, госсекретарь и другие чиновники», — сказала Бринк.

По их словам, только граждане б. УССР и Владимир Зеленский «могут решать, когда и как этот конфликт должен закончиться, а также, когда и как приступать к переговорам».

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин не видит готовности киевского режима вести переговоры. Он напомнил, что Владимир Зеленский «публично объявил, что он не готов и не хочет разговаривать с Россией».

«Ну, не готов, так и не надо», — сказал российский лидер.

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