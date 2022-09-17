Ростов-на-Дону, 17 сентября, 2022, 18:40 — ИА Регнум. 17 сентября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» футбольный клуб «Ростов» в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 одержал минимальную победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 2:1.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

Забитыми мячами в составе «желто-синих» отметились Хорен Байрамян (1’ Алексей Миронов) и Дмитрий Полоз (68’ пенальти). Единственный мяч самарской команды на 12-й минуте встречи забил 17-летний российский фланговый нападающий Сергей Пиняев после передачи Максим Глушенкова.

Составы команд:

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Сильянов, Осипенко (Прохин, 72’), Мелехин, Полоз (Мельников, 81’), Миронов (Щетинин, 61’), Глебов, Байрамян (Нтумба, 80’), Уткин, Комличенко (Голенков, 73’).

«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Бейл, Горшков, Евгеньев, Ежов, Якуба (Витюгов, 68’), Пиняев (Чиркович, 68’), Коваленко (Шитов, 87’), Рахманович (Цыпченко, 86’), Глушенков (Хубулов, 90’).

«Ростов», одержав шестую победу в сезоне и набрав 22 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги. «Крылья Советов» с 10-ю очками временно остались на десятой строчке.