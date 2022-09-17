Вашингтон, , 18:39 — REGNUM Американская актриса Деми Мур может присоединиться к касту второго сезона сериала «Вражда». Об этом пишет издание Deadline.

Деми Мур David Shankbone

В настоящий момент артистка ведёт переговоры о своём участии в проекте, однако её роль не раскрывается. В шоу также сыграют Том Холландер, Наоми Уоттс, Клоэ Севиньи и Дайан Лэйн.

Напомним, второй сезон «Вражды» станет экранизацией бестселлера Лоуренса Лимера «Женщины Капоте: правдивая история любви, предательства и лебединая песня эпохи» и расскажет об американском шоу-бизнесе в 1970-е годы. Шоураннером проекта выступит Джон Робин Бэйц.

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