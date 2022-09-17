Вулвергемптон, Великобритания, , 18:36 — REGNUM «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы разгромил «Вулверхэмптон» в матче 8-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23. Встреча, проходившая в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью», завершилась со счетом 0:3.

Забитыми мячами в составе «горожан» отметились Джек Грилиш (1’ Кевин Де Брёйне), Эрлинг Холанд (16’ Бернадру Силва) и Филип Фоден (69’ Кевин Де Брёйне). Единственную красную карточки на 33-й минуте получил защитник сборной Ирландии Натан Коллинс. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты главного судьи — Гари Бесвик и Адам Нунн.

Составы команд:

«Вулверхэмптон»: Са, Аит-Нури (Семеду, 81’), Коллинс, Кастро, Килман, Невеш, Луис, Моутринью, Нету (Кэмпбелл, 86’), Каштелу (Траоре, 70’), Гедеш (Хи Чхан, 70’).

«Манчестер Сити»: Мораеш, Канселу, Аканджи, Стоунс, Диаш, Родри (Гомес, 81’), Де Брёйне (Марез, 72’), Силва (Альварес, 72’), Холанд, Грилиш (Палмер, 77’), Фоден (Гюндоган, 72’).