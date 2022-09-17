Вашингтон, , 18:27 — REGNUM Лондон и Вашингтон не хотят прекращения конфликта на территории б. УССР, поэтому не заинтересованы в том, чтобы Киев пошёл на соглашение с Москвой. Об этом в беседе с ведущим телеканала Fox Business заявил бывший сотрудник Госдепартамента США Кристиан Уитон.

Бывшая территория УССР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он уверен, что в ближайшее время кризис не закончится, и «это печально».

«[Б. УССР] может начать переговоры с Россией и прекратить кровопролитие. Но я не уверен, что, во-первых, США, а во-вторых, Лондон хотят этого. Они рассчитывают, что продолжение конфликта — отличная возможность попытаться обескровить Россию. Никого из них не волнует, как много людей там погибнет», — добавил Уитон.

По его словам, Вашингтону стоит быть более сдержанным, помогая Киеву и настраивая его против Москвы.

Также бывший сотрудник американского внешнеполитического ведомства считает, что Киев от части регионов, которые он считает своими. В частности, «русских в этническом плане, русскоговорящих, мироощущение которых отличается от областей, расположенных ближе к центру и на западе страны».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что ситуацию на территории б. УССР до вооружённого конфликта довели страны НАТО. По его словам, при этом Запад не заботят страдания людей и стабильность стран.

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