Вашингтон, , 18:26 — REGNUM Американская актриса Брук Шилдс собирается запустить авторский подкаст Now What? With Brooke Shields. Об этом сообщает издание Variety.

Брук Шилдс Цитата из видеоинтервью

В рамках подкаста актриса будет обсуждать с известными деятелями культуры поворотные моменты в их жизни. «Я хочу, чтобы слушатели чувствовали себя вдохновлёнными и не позволяли жизненным «что теперь» мешать им двигаться вперёд. Моя цель в этом подкасте — осветить трудности, с которыми мы все сталкиваемся, пролить свет на то, насколько универсален наш опыт и как важно не сдаваться», — заявила Шилдс. Выход первого выпуска запланирован на 11 октября 2022 года.

