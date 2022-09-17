Нью-Йорк, США, , 18:14 — REGNUM Известный бродвейский мюзикл «Призрак оперы» закроют спустя 35 лет после премьеры. Об этом пишет издание The New York Times.

Бродвей Matt H. Wade

По данным источника, причиной закрытия постановки стали низкие доходы, которые не покрывают расходы на показы. Последний показ шоу состоится 18 февраля 2023 года.

Напомним, премьера «Призрака оперы» состоялась в США в 1988 году. Впоследствии шоу стало не только самой долгоидущей постановкой в истории Бродвея, но и «магнитом для туристов».

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