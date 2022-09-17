Тайбэй, 17 сентября, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Возле берега острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 6,5. Это следует из информации, опубликованной на сайте Геологической службы США.

Smchealth.org Землетрясение

Эпицентр землетрясения находился возле берега городского посёлка Ченггонг в округе Тайдун. Это 116 км к северо-востоку от крупного города Гаосюн. Его население 1,5 млн человек.

Геологическая служба США зарегистрировала магнитуду 6,5 17 сентября в 13:41 (UTC). Пока данных об ущербе и пострадавших от природного явления не поступали.