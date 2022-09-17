Бухарест, , 17:59 — REGNUM Бывшая УССР должна отдать свои территории Венгрии, Румынии, Польше и России. Такое мнение на презентации своей книги высказал бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга.

Население территорий б. УССР Иван Шилов © ИА REGNUM

Экс-глава внешнеполитического ведомства считает, что если этого не сделать, то начнётся война.

«Скажу прямо, со всей ответственностью. [Б. УССР] находится в неестественных границах. Она должна уступить территории. Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину, а России — Донбасс и Крым. Это территории других стран. Иначе будет конфликт», — подчеркнул Марга.

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Он также добавил, что « пока ситуация не будет решена путём обсуждения с Америкой, и с Россией, и с Германией, и с [б. УССР], и с Китаем, и не будет достигнуто соглашение, мира в Европе не будет».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналисты издания Independent высказали мнение, что в конечном счёте Россия победит, а б. УССР в итоге будет разделена.

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман (СЗРП) считает, что после окончания специальной военной операции на территории б. УССР сформируются два федеральных округа в составе РФ: Новороссийский и Юго-Западный.