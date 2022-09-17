Донецк, 17 сентября, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 17 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 17:00 — населенный пункт Кирово — населенный пункт Зайцево: выпущено девять мин калибра 120 мм; 17:30 — населенный пункт Кирово — населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда из танка», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Ясиноватую.