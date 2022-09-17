Ереван, 17 сентября, 2022, 17:54 — ИА Регнум. На границе между Арменией и Азербайджаном передовая группа миссии ОДКБ провела мониторинг ситуации. Об этом 17 сентября сообщает РИА Новости.

Минобороны Армении Вооруженные силы Армении

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Во главе с генерал-полковником Анатолием Сидоровым передовая группа ОДКБ провела контрольные мероприятия на нескольких участках границы между Арменией и Азербайджаном.

Бойцы со стороны Армении показали последствия обстрелов. Также установили, что от попадания артиллерийского снаряда повреждён жилой дом в селе Анкер Сюникской области.

Отметим, что передовая группа миссии ОДКБ прибыла в Армению 15 сентября. Визит организации осуществлён в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ. Передовая группа должна выработать предложения по деэскалации напряжённости.