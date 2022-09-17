Анкара, , 17:44 — REGNUM Провокации в отношении Азербайджана якобы должна прекратить Армения. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

«Очень важно, чтобы Армения прекратила провокации в отношении Азербайджана, и придерживалась взятых обязательств, — отметил турецкий лидер. — Ереван должен нацелиться на мир и сотрудничество».

По его словам, официальная Анкара выступает за успешное завершение процессов нормализации отношений в регионе.

Напомним, 17 сентября пресс-секретарь представительства Армении в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Асмик Самвелян сообщила Armen Press, что Армения подала жалобу в Международный суд против Азербайджана.