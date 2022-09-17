Москва, 17 сентября 2022, 17:38 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибшего при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции России на территории б. УССР клирика Казанской епархии иерея Анатолия Григорьева. Об этом 17 сентября сообщает на сайте Московского патриархата Русской православной церкви.
«Со скорбью узнал о гибели настоятеля Богоявленского храма села Исаково Зеленодольского района Республики Татарстан иерея Анатолия Григорьева. На протяжении двух десятилетий почивший с ревностью и благоговением совершал своё служение и был поистине добрым пастырем для прихожан, казачества и православной молодежи», — говорится в обращении патриарха Кирилла.
Как сообщало ИА REGNUM, иерей Анатолий Григорьев из Татарии погиб 9 сентября в зоне специальной военной операции при исполнении пастырского долга по духовному окормлению военнослужащих сформированного в республике батальона «Алга».
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18 сентября пройдёт отпевание священнослужителя в восстановленном им Богоявленском храме. Божественную литургию возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.