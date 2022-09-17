Москва, , 17:38 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибшего при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции России на территории б. УССР клирика Казанской епархии иерея Анатолия Григорьева. Об этом 17 сентября сообщает на сайте Московского патриархата Русской православной церкви.

Патриарх всея Руси Кирилл Кирилл Kremlin.ru

«Со скорбью узнал о гибели настоятеля Богоявленского храма села Исаково Зеленодольского района Республики Татарстан иерея Анатолия Григорьева. На протяжении двух десятилетий почивший с ревностью и благоговением совершал своё служение и был поистине добрым пастырем для прихожан, казачества и православной молодежи», — говорится в обращении патриарха Кирилла.

Как сообщало ИА REGNUM, иерей Анатолий Григорьев из Татарии погиб 9 сентября в зоне специальной военной операции при исполнении пастырского долга по духовному окормлению военнослужащих сформированного в республике батальона «Алга».

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18 сентября пройдёт отпевание священнослужителя в восстановленном им Богоявленском храме. Божественную литургию возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.