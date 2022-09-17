Ростов-на-Дону, 17 сентября, 2022, 17:38 — ИА Регнум. 17 сентября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» футбольный клуб «Ростов» в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 встретится с самарскими «Крыльями Советов». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Fc-rostov.ru ФК «Ростов»

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Сергей Песьяков, Евгений Чернов, Александр Сильянов, Максим Осипенко, Виктор Мелехин, Алексей Миронов, Дмитрий Полоз, Данил Глебов, Хорен Байрамян, Даниил Уткин, Николай Комличенко.

Главный тренер: Валерий Карпин.

«Крылья Советов»: Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Глен Бейл, Роман Евгеньев, Роман Ежов, Александр Коваленко, Амар Рахманович, Денис Якуба, Сергей Пиняев, Максим Глушенков.

Главный тренер: Игорь Осинькин.