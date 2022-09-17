Анкара, , 17:35 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава России Владимир Путин во время встречи в Самарканде достигли договоренностей по вопросу строительства АЭС «Аккую». Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил сам турецкий лидер в беседе с журналистами, сопровождавшими его на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

«На данный момент [российская сторона] договорилась с турецкой компанией IC, — сказал Эрдоган. — Строительство АЭС продолжится активными темами, с тем, чтобы в течение 2023 года ввести в строй первый энергоблок».

Как передавало ИА REGNUM, 16 сентября президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммите ШОС в Самарканде сообщил, что Москва и Анкара урегулировали все вопросы, связанные со строительством АЭС «Аккую» в Турции.