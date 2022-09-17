Анкара, 17 сентября, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава России Владимир Путин во время встречи в Самарканде достигли договоренностей по вопросу строительства АЭС «Аккую». Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил сам турецкий лидер в беседе с журналистами, сопровождавшими его на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

«На данный момент [российская сторона] договорилась с турецкой компанией IC, — сказал Эрдоган. — Строительство АЭС продолжится активными темпами с тем, чтобы в течение 2023 года ввести в строй первый энергоблок».

Как передавало ИА REGNUM, 16 сентября президент России Владимир Путин в ходе встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Самарканде сообщил, что Москва и Анкара урегулировали все вопросы, связанные со строительством АЭС «Аккую» в Турции.