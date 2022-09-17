17 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Ярослав Громов, , 19:24 — REGNUM Суббота, 17 сентября, 17:07 — этот день для Донецка можно считать поистине чёрной субботой. С самого утра начались обстрелы Донецка. Прилёты приближались к центру, и с каждым новым выстрелом мы с венесуэльским журналистом Алехандро Кирком понимали, что надо выходить в город и зафиксировать обстрел Донецка. Оделись, взяли с собой аптечки и вышли на улицу.

Обстрел Донецка 17 сентября 2022 г. Ярослав Громов © ИА REGNUM

Чем ближе мы подходили к эпицентру прилётов, тем отчётливее слышали взрывы. В этот момент люди пребывали в сильной панике, некоторые из них потеряли чувство самообладания, не знали, куда им прятаться и куда бежать, плакали. Мы как могли объяснили, где находятся безопасные места, где можно укрыться от обстрелов и продолжили свой путь. В Ворошиловском районе на улице Артёма мы увидели сильное задымление, приблизившись, поняли, что горит автомобиль.

Обстрел Донецка 17 сентября 2022 г. Ярослав Громов © ИА REGNUM

Обстрел Донецка 17 сентября 2022 г. Ярослав Громов © ИА REGNUM

Начали снимать происходящее вокруг. Рядом стоял всего лишь один мужчина и в прострации наблюдал за происходящим. Горела «Газель», и было понятно, что прилёт в неё был в тот момент, когда в ней находились люди. По всей видимости, они моментально сгорели заживо. Мы подошли ещё ближе, и в этот самый момент произошёл ещё один взрыв, хотя мы и не слышали самого прилёта. По всей видимости, удар был нанесён снарядом 155-мм калибра, по некоторым данным, оружие было французского производства

Обстрел Донецка 17 сентября 2022 г. Ярослав Громов © ИА REGNUM Обстрел Донецка 17 сентября 2022 г. Ярослав Громов © ИА REGNUM

В результате этого взрыва Алехандро Кирк получил осколочные огнестрельные ранения, немного пострадал глаз.

Никита Третьяков и Алехандро Кирк Ярослав Громов © ИА REGNUM

С нами был заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков. В момент последнего взрыва он находился с другой стороны от нас. Увидев, что мы объяты пламенем и за дымом нас уже не видно, испугался, что с нами случилось самое страшное. Меня же просто уронил мой тяжёлый бронежилет, в этот момент я смог отползти под ближайшее дерево.

Алехандро Кирк Ярослав Громов © ИА REGNUM

Ранение Ярослав Громов © ИА REGNUM Алехандро Кирк Ярослав Громов © ИА REGNUM

Алехандро Кирк получил ранение Ярослав Громов © ИА REGNUM

Алехандро был на ногах. Когда мы у него спросили, как он, он ответил, что всё хорошо, но пострадал глаз. Пребывая в шоке, Алехандро не заметил, что был ранен в плечо. На это уже обратил внимание Никита. Мы быстро переместились в безопасное место, где Никита оказал Алехандро первую медицинскую помощь и вызвал скорую помощь. В этот момент все скорые были заняты, они перевозили людей с передовой. Мы отправились в больницу своим ходом, на «буханке».

Алехандро Кирк Ярослав Громов © ИА REGNUM

Никита Третьяков Ярослав Громов © ИА REGNUM

Из окна нашей «буханки» мы видели оборванные провода, пустые улицы и немногочисленные машины, уезжающие из Ворошиловского района.

Обстрел Донецка 17 сентября 2022 г. Ярослав Громов © ИА REGNUM

В ближайшем госпитале Алехандро оказали первую медицинскую помощь, сделали томографию, перевязку и отправили в другую больницу в отделение хирургии.

Алехандро Кирк в донецком госпитале Ярослав Громов © ИА REGNUM

Алехандро Кирк в донецком госпитале Ярослав Громов © ИА REGNUM Алехандро Кирк в донецком госпитале Ярослав Громов © ИА REGNUM

Алехандро Кирк в донецком госпитале Ярослав Громов © ИА REGNUM

Алехандро Кирк в донецком госпитале Ярослав Громов © ИА REGNUM

Сюда же привезли женщину, которая получила ранение в ногу — у неё перебита голень. Женщина рассказала, что отпросилась с работы и шла на почту. В это время была обесточена троллейбусная линия, и машинист сказал всем выйти и искать укромное место. Женщина вышла и увидела раненого мужчину. Она решила подойти к нему ближе и помочь, и именно в этот момент случился ещё один прилёт, в результате которого её ранило. Находясь в госпитале, женщина больше всего переживала за своего мужа, у которого недавно случился инсульт. Связи нет, и женщина боялась, что мужу станет плохо от неизвестности о её судьбе.

Женщина, получившая ранения в результате обстрела Донецка 17 сентября 2022 г. Ярослав Громов © ИА REGNUM

Женщина, получившая ранения в результате обстрела Донецка 17 сентября 2022 г. Ярослав Громов © ИА REGNUM

Женщина, получившая ранения в результате обстрела Донецка 17 сентября 2022 г. Ярослав Громов © ИА REGNUM

Донецкий госпиталь Ярослав Громов © ИА REGNUM

Алехандро Кирк и Никита Третьяков в донецком госпитале Ярослав Громов © ИА REGNUM

Альбина и Валентина из общественной организации «Патриоты Новороссии» Ярослав Громов © ИА REGNUM

Сотрудник скорой помощи в Донецке Ярослав Громов © ИА REGNUM

Алехандро Кирк Ярослав Громов © ИА REGNUM

В другом госпитале нас также оперативно приняли и оказали Алехандро всю дальнейшую помощь. Как выяснилось, осколок прошёл в непосредственной близости от артерии, но не задел ни её, ни суставы, ни кости плеча. Кроме того, Алехандро оставили в палате до момента, когда врачи будут уверены, что полученные ранения ему больше не угрожают. По всей вероятности, завтра из него будут извлекать осколок.

Алехандро Кирк в донецком госпитале Ярослав Громов © ИА REGNUM

Компьютерная томография в госпитале Донецка Ярослав Громов © ИА REGNUM

Алехандро Кирк в донецком госпитале Ярослав Громов © ИА REGNUM

Компьютерная томография в госпитале Донецка Ярослав Громов © ИА REGNUM

Компьютерная томография в госпитале Донецка Ярослав Громов © ИА REGNUM Компьютерная томография в госпитале Донецка Ярослав Громов © ИА REGNUM

Алехандро Кирк в донецком госпитале Ярослав Громов © ИА REGNUM

Журналистская работа продолжается под обстрелами Ярослав Громов © ИА REGNUM

Алехандро Кирк и Никита Третьяков в донецком госпитале Ярослав Громов © ИА REGNUM

Алехандро Кирк в донецком госпитале Ярослав Громов © ИА REGNUM

День закончился, а с ним и обстрелы. В городе муниципальные службы уже начали наводить порядок: подметать улицы, восстанавливать электричество.