Анкара, , 17:30 — REGNUM Турция поставила перед собой цель — вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

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Эрдоган посетил саммит ШОС в Самарканде. По его завершению глава государства заявил, что Турция стремится стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества.

«Теперь нашим следующим процессом будут шаги по этой работе. В этом и заключается наша цель», — заявил президент.