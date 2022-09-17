17 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 18:16 — REGNUM Информация, согласно которой действия полномочий судьи России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) были прекращены, и Российская Федерация больше не является членом Европейской конвенции о правах человека, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 17 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

ЕСПЧ Espch.ru

«Наконец-то мы вышли из европейской конвенции лицемеров!» — написал Сергей М.

Многие пользователи восприняли эту новость с радостью, потому что это означает, что Российская Федерация больше не зависит от решений ЕСПЧ, которые, как правило, принимаются в интересах врагов России.

«У них свои ценности. У нас свои. Поэтому согласна, что для России лучше держаться подальше от ЕСПЧ», — написала Ева А

Некоторые комментаторы отмечают, что российский народ был бы не против, чтобы в ЕСПЧ был представитель от нашей страны, вот только сам по себе ЕСПЧ превратился в инструмент вмешательства Запада во внутренние дела России и навязывания ей своих нетрадиционных ценностей.

«У них права извращенцев, а не людей. Поэтому нам там делать нечего, в помойке этой», — поделилась своим мнением Ирина О.

Часть людей уверена, что пользы для России от членства в ЕСПЧ не было никакого. Даже наоборот, эта организация нанесла много вреда суверенитету нашей страны.

«Ну и правильно, эта организация — филькина грамота. Толку от неё, как с козла молока», — считает Глеб Д.

Европейский суд по правам человека Adrian Grycuk

«Да вообще пофиг. Всё равно эта организация — показуха, площадка для осуждения России», — указывает Павел В.

Ряд пользователей указывает на то, что Европейский суд по правам человека работал и продолжает работать в интересах США — главного геополитического соперника Российской Федерации. Выходит, что, покинув ЕСПЧ, Россия вышла из-под влияния вражеской организации, целью которой является полное подчинение российского народа воле Америки.

«Ура! Это суд по нарушению прав, а не по их защите. Врагов России там обеляли и заставляли нас платить им компенсации, а нарушения прав российских граждан на Западе там старались не замечать», — отметил Леонид Л.

«Какие права могут у них там защищаться, если даже ООН тупо подкуплено и не обращает внимания на преступления ВСУ», — пишет Ирина К.

«Государство наше из граждан состоит, а значит, права и обязанности гражданина превыше всяких там «прав человека», придуманных в недружелюбных нам странах. Кто считает себя «европейским человеком», а не российским гражданином — проваливайте и пользуйтесь европейскими правами и обязанностями. В России свои законы», — указывает Ирина Ф.

Нашлись и те, кто не оставляет надежд, что российская власть всё-таки решится на преобразования в российском законодательстве, сняв мораторий на смертную казнь.

«Может быть теперь у нас власти, расставшись с мечтами слиться с Европой, вернут смертную казнь? Хотя бы в отношение казнокрадов», — написал Андрей Б.

Напомним, 17 сентября на сайте Европейского суда по правам человека была опубликована информация, согласно которой действия полномочий судьи России в этой структуре были прекращены, и Российская Федерация больше не является членом Европейской конвенции о правах человека.