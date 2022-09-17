Анкара, , 17:21 — REGNUM Военную операцию на границе с Арменией завершили вооруженные силы (ВС) Азербайджана. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 17 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, о завершении операции свидетельствуют заявления представителей Баку.

«Ввиду завершенности операции, думаю, на данный момент раздувать тему не стоит, — отметил турецкий лидер. — По информации, представленной мне Ильхамом Алиевым, наши братья в Азербайджане обеспечили свою безопасность».

Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября в пресс-службе посольства США сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в рамках визита в Ереван обсудит с руководством Армении двусторонние отношения.