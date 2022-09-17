Ещё одного челябинца наказали за дискредитацию российской армии
Челябинск, 17 сентября, 2022, 17:19 — ИА Регнум. В Челябинске ещё одного гражданина наказали за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Иван Шилов ИА REGNUM
Суд
Установлено, что мужчина 1984 года рождения стоял в центре города с антироссийским плакатом. Это произошло 7 сентября. Его доставили в отдел полиции для разбирательства.
В итоге Советский районный суд оштрафовал нарушителя. Размер штрафа составил 48 тыс. рублей.