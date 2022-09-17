Челябинск, 17 сентября, 2022, 17:19 — ИА Регнум. В Челябинске ещё одного гражданина наказали за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что мужчина 1984 года рождения стоял в центре города с антироссийским плакатом. Это произошло 7 сентября. Его доставили в отдел полиции для разбирательства.

В итоге Советский районный суд оштрафовал нарушителя. Размер штрафа составил 48 тыс. рублей.