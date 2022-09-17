Берлин, , 17:22 — REGNUM Германия будет поддерживать киевский режим, но не совершит действия, которые приведут к росту напряжения между Организацией североатлантического договора (НАТО) и Россией. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

Олаф Шольц Heinrich-Böll-Stiftung

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Шольц заявил, что Германия поддерживала территорию бывш. УССР и продолжит это делать. В частности, отметил он, государство будет осуществлять поставки оружия.

«И в то же время наша цель остается — чтобы не было эскалации между Россией и НАТО», — заключил Шольц, добавив вопросы поставок вооружения должны решаться сообща.