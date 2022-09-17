Токио, 17 сентября, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Опасный тайфун «Нанмадол» надвигается на префектуру Кагосима в Японии. Соответствующее предупреждение 17 сентября выпустило японское метеорологическое агентство.

view.pngyahoo.co Тайфун. Япония

По данным агентства, опасность от ударов стихии грозит жителя острова Кюсю. В зоне действия стихийного бедствия скорость порывов ветра достигает 270 км в час. Японское метеорологическое агентство присвоило тайфуну максимальную степень мощности. Стихийное бедствие, как ожидается, спровоцирует ливни, наводнения, очень высокие волны

Жителям района рекомендовано следовать указаниям властей по вопросам эвакуации, в случае если она потребуется.

Читайте также: На юге Японии спрогнозировали мощные ливни, которые принесёт тайфун «Муифа»

Ожидается, что уже завтра, 18 сентября, «Нанмадол» доберётся до суши: он обрушится на префектуру Кагосима. Затем тайфун начнет смещаться на север — к другим японским островам.

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Нанмадол» образовался 14 сентября в Тихом океане.

Читайте также: Японии угрожает новый тайфун «Нанмадол»