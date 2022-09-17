Бишкек, 17 сентября 2022, 17:09 — REGNUM На границе между Киргизией и Таджикистаном до сих пор остаётся напряжённая ситуация. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.
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В ведомстве отметили, что ситуация на границе между странами напряжённая, но контролируемая.
При этом ранее в Пограничной службе Киргизии обвинили Таджикистан в нарушении договорённостей о прекращении огня. Сторона произвела обстрел на пограничной заставе.
Напомним, что власти Киргизии заявили о 24 погибших и 122 пострадавших от действий Таджикистана.
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