Бишкек, 17 сентября, 2022, 17:09 — ИА Регнум. На границе между Киргизией и Таджикистаном до сих пор остаётся напряжённая ситуация. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

stephenwd4h0 Граница

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В ведомстве отметили, что ситуация на границе между странами напряжённая, но контролируемая.

При этом ранее в Пограничной службе Киргизии обвинили Таджикистан в нарушении договорённостей о прекращении огня. Сторона произвела обстрел на пограничной заставе.

Напомним, что власти Киргизии заявили о 24 погибших и 122 пострадавших от действий Таджикистана.