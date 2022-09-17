Москва, , 17:01 — REGNUM Вопросы обеспечения выполнения меморандума по экспорту российских удобрений и сельхозпродукции, заключённый Россией и ООН, стали основной темой обсуждения в ходе телефонного разговора заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина с Генеральным секретарём Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан. Об этом сообщили в МИД России.

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Уточняется, что разговор состоялся 16 сентября. В ходе беседы стороны уделили особое внимание «задачам по восстановлению бесперебойных российских поставок на мировые рынки, снятию препятствий для транспортировки и страхования грузов, проведения банковских платежей».

«С обеих сторон отмечался «пакетный» характер предложений Генсекретаря ООН Антониу Гутерреша по вывозу продовольствия с территории б. УССР морским путём и нормализации российского экспорта в интересах снижения угроз для глобальной продовольственной безопасности», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Россия и ООН заключили меморандум о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции на три года. Речь идёт об устранении препятствий для вывоза зерна и удобрений, которые США и ЕС создали для страны в сферах финансов, страхования и логистики.

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Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что заявления США и стран ЕС о том, что введённые ими санкции против России не мешают российскому экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют действительности. По его словам, ограничительные меры приводят к осложнению банковских транзакций. Кроме того, российским судам закрывают доступ в порты Европы, которые являются важными перевалочными пунктами и которые необходимы для нормального функционирования цепочек поставок.