17 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление бывшего депутата законодательного органа киевского режима Ильи Кивы о том, что президент Польши Анджей Дуда хочет получить от Российской Федерации в виде репараций по итогам Второй мировой войны согласие на аннексию Львовской области.

Оксана Переможенко, , 16:57 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда хочет получить от Российской Федерации в виде репараций по итогам Второй мировой войны согласие на аннексию Львовской области. Об этом в своем телеграм-канале написал бывший депутат законодательного органа киевского режима Илья Кива.

Шакал Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

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«Польский президент считает необходимым потребовать репарации за Вторую мировую и от России… И в качестве компенсаций они хотят получить Львовскую область», — считает политик.

Кива указал на то, что польское руководство якобы ищет любой предлог для того, чтоб начать переговоры с российской стороной о судьбе западных областей б. УССР.

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Заявление Кивы обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения считают, что лучше было бы, чтоб Львовская область была в составе Польши. Иные также сравнили Польшу с шакалами.

«Кемска волость? Да забирайте себе на здоровье. А вообще, там уже по факту Польша», — считает Anna A.

«Шакалы… Забыли, сколько земель им Сталин прирезал от Германии…» — пишет один из участников осуждения.

Польша Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пусть отдают. Нет ничего хуже для [жителей б. УССР], чем жить под гнетом поляков. А если вспомнить, что из себя представляет Львовская область, так они в полной мере заслужили это «счастье», — отреагировал Б. В.

«Нелояльных нам львовян им отдадим, а землю — нет. Наши деды за неё кровью заплатили», — добавил Игорь К.

«Снять санкции, надавить на ЕС и НАТО, вернуть памятники на место, переписать историю… Сдать экзамен по истории, и тогда… может быть… Западная [часть б. УССР] вернется… Но надо потрудиться над собой!.. Если пошла такая пьянка, то политико-административную карту надо перекроить. Страшно подумать, кто России репарации должен. Польша лопнет от зависти…» — не без сарказма пишет Алена Б.

«Надо вернуть немцам все немецкие земли, которые подарил Сталин Польше…» — призвал Komil.

«С чего только Польша взяла, что с ней кто-то разговаривать будет? Они как мародеры при землетрясении», — отметил Neobjazatelno.

«Польша как империя давно не состоялась и никак не может признать этот очевидный факт… Львовская область империей не сделает, а вот проблем добавить может… И вообще, каждая попытка Польши шакалить в трудные времена и урвать себе побольше заканчивается ещё большими потерями для Польши…» — комментирует заявление политика Елена.

«Поляки историю свою забыли? Как бы им ещё не остаться в долгах перед Россией — правоприемницей СССР», — подытожил Siba.

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