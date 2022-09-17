Вашингтон, 17 сентября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Её величество Елизавета II была частым зрителем сериала «Корона», который посвящён её жизни и правлению. Об этом, как передаёт The Times, заявил актёр Мэтт Смит, который сыграл роль мужа королевы в первых сезонах.

Иван Шилов ИА REGNUM Елизавете II

В интервью американскому каналу NBC актёр заявил, что знает, что Елизавета II смотрела сериал «Корона».

"Похоже, что она смотрела его вечерами по воскресеньям с помощью проектора. И я знаю, что принц Филип определенно в этом не участвовал», — сообщил Смит.

По информации актёра, другие члены королевской семьи также смотрели сериал, который представлен на платформе Netflix. Среди них внук Елизаветы II, принц Гарри. При встрече на матче по поло Гарри обратился «Дедушка!» к Мэтту Смиту.

Напомним, что в связи со смертью Её величества Елизаветы II создатели сериала решили приостановить съемки. Сделать это решили в дань уважения.