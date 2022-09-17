Москва, 17 сентября, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Режиссера Игоря Масленникова, скончавшегося в возрасте 90 лет, похоронят на Северном кладбище. Об этом 17 сентября сообщили ТАСС в пресс-службе киностудии «Ленфильм».

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

По предварительным данным, в конце недели состоится прощание с режиссером.

«Оно (прощание) пройдет в первом павильоне киностудии, — сказали в пресс-службе «Ленфильма». — Похоронят Игоря Федоровича на Северном кладбище».

Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября в Союзе кинематографистов России сообщили, что советский и российский режиссёр Игорь Масленников, который в том числе снял серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Зимняя вишня», ушёл из жизни в возрасте 90 лет.

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