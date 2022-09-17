Запорожье, Украина, 17 сентября, 2022, 16:43 — ИА Регнум. На освобождённых территориях Запорожской области необходимо усилить безопасность и обеспечить чиновников оружием для самозащиты. Об этом 17 сентября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Он пояснил, что это нужно в свете террористической тактики, к которой перешёл Киев.

«Надо обязательно вооружить госслужащих ВГА (военно-гражданских администраций). Здесь люди должны за себя постоять, у них нет личной охраны. Их обстреливают и взрывают по одному. Кто будем заниматься налаживанием мирной жизни, кто будет идти на госслужбу, прекрасно понимая, что долго там не проживёт?» — сказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда» Рогов.

Он также считает, что необходимо обеспечить систему видеонаблюдения и распознавания лиц, в частности в местах массового скопления людей, пишет ТАСС. По его мнению, на этих территориях следует ввести смертную казнь, чтобы террористы не ощущали своей безнаказанности.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября ВСУ попытались прорвать оборону в районе населённого пункта Нестерянка Запорожской области, но их атаки были отбиты, а защитникам удалось уничтожить более 50 боевиков. Кроме того, семь бандеровцев, в том числе офицер, оказались в плену.

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Как уточнил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, всего со стороны ВСУ было предпринято три попытки прорыва обороны.

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