Донецк, 17 сентября, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Здание драматического театра и другие инфраструктурные объекты в Донецке повреждены из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Под обстрелы ВСУ попал Ворошиловский район Донецка. В своём Telegram-канале Кулемзин сообщил, что в результате действий ВСУ погибли четыре человека. Кроме того два многоквартирных дома повреждены, как и два здания техникума моды и дизайна и одно административное здание.

«Офисное здание, здание драматического театра, здание администрации Ворошиловского района», — сообщил Кулемзин о пострадавших городских объектах инфраструктуры.

Напомним, что обстрел со стороны ВСУ произошёл 17 сентября в районе 11:30. Со стороны бывш. территории УССР обстрел был возобновлён в 14:45.