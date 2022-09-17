Горловка, ДНР, 17 сентября, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ погибли три человека и еще 11 получили ранения. Об этом 17 сентября сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Увы, список погибших увеличился до трёх, — написал он. — И 11 человек получили ранения».

Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что мужчина скончался от ранений, полученных при обстреле города со стороны ВСУ.