Бишкек, 17 сентября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Киргизия обвинила Таджикистан в том, что государство нарушило договорённости и произвело обстрел погранзаставы. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM Таджикистан

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В ведомстве отметили, что ситуация на участке границы между странами в Чон-Алайском районе Ошской области Киргизии снова напряжённая. В пресс-службе Пограничной службы Киргизии добавили, что договоры о прекращении огня были нарушены Таджикистаном.

«Нарушив в очередной раз все договоренности о прекращении огня и отводе войск и сил от линии границы, таджикская сторона открыла огонь из стрелкового и группового оружия по пограничникам заставы «Карамык», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что сотрудники подразделений Пограничной службы проводят мероприятия по стабилизации обстановки в Чон-Алайском районе.

В Киргизии заявили, что обстрел произошёл в районах Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар, Кулунду, Максат, Жаны-Жер и Орто-Боз и «Самаркандек». Областной центр Баткен и аэропорт подверглись ударам. Власти Киргизии сообщили, что от этих действий погибли 24 человека и 122 пострадали.