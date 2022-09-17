Варшава, 17 сентября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В Польше состоялось торжественное открытие нового судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу, который соединит город-порт Эльблонг с Балтийским морем. Церемония транслировалась Польским телевидением.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Напомним, ранее суда проходили в Вислинский залив и в Эльблонг через территориальные воды России.

В мероприятии приняло участи высшее руководство Польши, в том числе президент Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий, а также председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Как заявил в ходе торжественной церемонии открытия канала президент Польши Анджей Дуда, это является «большой победой Польши». Он признал, что канал имеет скорее политическое, а не экономическое значение, так как по нему могут проплывать суда с небольшой осадкой.

«Здесь не идёт речь о том, смогут ли здесь проплывать самые большие корабли […] Речь идёт о том, чтобы эта дорога была открыта также символически, чтобы не нужно было спрашивать согласия страны, которая не является дружественным нам государством. Открытие канала укрепит наш суверенитет от России», — цитирует РИА Новости польского лидера.

Дуда подчеркнул, что серьёзное государство «не может позволить себе быть зависимым».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что строительство судоходного канала на Балтийской (Вислинской) косе в Польше — это освобождение от России. Он подчеркнул, что рассечение каналом Балтийской косы сократит время хождения судов между Вислинским и Гданьским заливами, а также «повысит безопасность» Польши, а сам канал станет «движущей силой польской экономики, особенно в Померании, Вармии и Мазурах».

Напомним, первый этап строительства канала протяженностью 1,3 км и глубиной пять метров, для хождения судов на Балтийской косе, который соединяет Калининградский (Вислинский) залив с Гданьским заливом, был завершён 1 июня 2020 года. Стоимость строительства канала составила почти 2 млрд злотых (более $400 млн).