Москва, , 16:13 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 20 авиарейсов. Об этом 17 сентября свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолет iphotocommerce

Так, по состоянию на 16:11 мск в аэропорту «Внуково» задержано восемь авиарейсов, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано три авиарейса; в аэропорту «Домодедово» задержано 10 рейсов.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что облачность и дожди ожидаются в Москве 17 сентября.