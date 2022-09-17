Москва, , 16:09 — REGNUM В 2022 году Россия заняла шестое место в рейтинге доступности интернета, составляемом специалистами компании по поставке услуг виртуальной частной сети Surfshark.

Интернет Sergeev.ws

Специалисты Surfshark составляют рейтинг доступности интернета на основании отношения стоимости услуг связи к доходам населения. Лидерами по доступности интернета в 2022 году стали Израиль, Армения, Германия, Сингапур и Япония. Россия поднялась на шестую строчку с одиннадцатой в 2021 году.

По качеству интернета Россия заняла 44 место, поднявшись на 10 позиций в сравнении с 2021 годом. По стабильности мобильного интернета Россия занимает 5 место, по стабильности широкополосной связи — 26 место.

Также в Surfshark составляют общий рейтинг на основе доступности и качества интернет-связи, уровню развития электронной инфраструктуры, безопасности и электронного правительства. В этом рейтинге Россия заняла 42 место. Рядом расположились Китай (43 место) и Уругвай (41 место).