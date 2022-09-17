Москва, 17 сентября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В 2022 году Россия заняла шестое место в рейтинге доступности интернета, составляемом специалистами компании по поставке услуг виртуальной частной сети Surfshark.

Sergeev.ws Интернет

Специалисты Surfshark составляют рейтинг доступности интернета на основании отношения стоимости услуг связи к доходам населения. Лидерами по доступности интернета в 2022 году стали Израиль, Армения, Германия, Сингапур и Япония. Россия поднялась на шестую строчку с одиннадцатой в 2021 году.

По качеству интернета Россия заняла 44-е место, поднявшись на 10 позиций в сравнении с 2021 годом. По стабильности мобильного интернета Россия занимает 5-е место, по стабильности широкополосной связи — 26-е место.

Также в Surfshark составляют общий рейтинг на основе доступности и качества интернет-связи, уровня развития электронной инфраструктуры, безопасности и электронного правительства. В этом рейтинге Россия заняла 42-е место. Рядом расположились Китай (43-е место) и Уругвай (41-е место).