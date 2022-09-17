Ереван, , 16:09 — REGNUM Жалобу против Азербайджана в Международный суд подала Армения. Об этом 17 сентября сообщает Armen Press со ссылкой на пресс-секретаря представительства Армении в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Асмик Самвелян.

Армения © ИА REGNUM

«Основой обращения (Армении — прим. ИА REGNUM) в Международный суд является совершение Азербайджаном военных преступлений», — сказала она журналистам.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что в результате эскалации на армяно-азербайджанской границе погибли 79 военных.