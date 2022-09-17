Москва, , 16:02 — REGNUM 17 сентября в Москве на «Стадионе имени Эдуарда Стрельцова» футбольный клуб «Торпедо» в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 одержал минимальную победу над ЦСКА со счетом 1:0.

ФК ЦСКА

Единственный мяч на 33-й минуте встречи забил 25-летний сербский полузащитник Стефан Шапич.

Желтые карточки получили Дамьен Ле Таллек, Илья Кутепов, Мойзес, Артем Самсонов, Игорь Лебеденко, Игорь Дивеев, Хорхе Карраскаль, Стефан Шапич и Ходжимат Эркинов. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадяхоновым.

Составы команд:

«Торпедо»: Бабурин, Кутепов, Шапич, Ле Таллек (Кожемякин, 60’), Смольников, Самсонов, Караев (Чурич, 90’), Эркинов, Савич (Енин, 59’), Каймаков (Рязанцев, 78’), Лебеденко (Турищев, 78’).

ЦСКА: Акинфеев, Роша, Зайнутдинов, Гаич, Дивеев (Заболотный, 86’), Мозйес (Ермаков, 72’), Зделар, Мендес, Карраскаль, Медина (Обляков, 72’), Чалов (Гайч, 72’).