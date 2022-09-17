Москва, , 15:49 — REGNUM Свои поздравления со Всероссийским днём бега направил участникам, организаторам и гостям «Кросса нации — 2022» президент России Владимир Путин. Приветственная телеграмма 17 сентября обнародована на сайте Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Следуя многолетним традициям отечественного физкультурного движения, «Кросс нации» стал одним из самых масштабных, по-настоящему «народных» спортивных мероприятий. И сегодня объединяет по всей стране инициативных и энергичных людей, для которых приверженность физической культуре и активному отдыху — это принципиальный жизненный выбор. И конечно, очень важно, что День бега постоянно расширяет свои горизонты, вовлекает в орбиту новых единомышленников, а некоторые участники уже выходят на старт целыми семьями», — говорится в послании.

Кроме того, российский лидер отметил, что опыт массовых соревнований говорит о том, что в обществе России всё больше востребован, в то же время спрос на спортивные стадионы, площадки, секции, а также популярность любительских состязаний и турниров, увеличиваются.

«Это хорошая, позитивная тенденция, которую мы будем обязательно поддерживать», — подчеркнул Путин и пожелал участникам «Кросса нации — 2022» бодрости духа, самых добрых и незабываемых впечатлений, а также удачи в забегах.

Отметим, Всероссийский день бега «Кросс нации» проводится в России каждый год в одну из суббот сентября для популяризации здорового образа жизни и привлечения жителей страны к занятиям физкультурой и спортом.