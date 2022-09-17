Москва, 17 сентября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Свои поздравления со Всероссийским днём бега направил участникам, организаторам и гостям «Кросса нации — 2022» президент России Владимир Путин. Приветственная телеграмма 17 сентября обнародована на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Следуя многолетним традициям отечественного физкультурного движения, «Кросс нации» стал одним из самых масштабных, по-настоящему «народных» спортивных мероприятий. И сегодня объединяет по всей стране инициативных и энергичных людей, для которых приверженность физической культуре и активному отдыху — это принципиальный жизненный выбор. И конечно, очень важно, что День бега постоянно расширяет свои горизонты, вовлекает в орбиту новых единомышленников, а некоторые участники уже выходят на старт целыми семьями», — говорится в послании.

Кроме того, российский лидер отметил, что опыт массовых соревнований говорит о том, что в обществе России всё больше востребован, в то же время спрос на спортивные стадионы, площадки, секции, а также популярность любительских состязаний и турниров, увеличиваются.

«Это хорошая, позитивная тенденция, которую мы будем обязательно поддерживать», — подчеркнул Путин и пожелал участникам «Кросса нации — 2022» бодрости духа, самых добрых и незабываемых впечатлений, а также удачи в забегах.

Отметим, Всероссийский день бега «Кросс нации» проводится в России каждый год в одну из суббот сентября для популяризации здорового образа жизни и привлечения жителей страны к занятиям физкультурой и спортом.