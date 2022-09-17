Екатеринбург,
17 сентября 2022, 16:48 — REGNUM Футбольный клуб «Урал» проиграл клубу «Ахмат» из Грозного. Игра прошла 17 сентября в Екатеринбурге.
Счёт составил 1:2 в пользу гостей. Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Урал» Виктор Гончаренко
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Урал» Виктор Гончаренко
Алексей Колчин © ИА REGNUM