Горловка, ДНР, , 15:41 — REGNUM Житель Горловки (ДНР) скончался от ранений, полученных при обстреле города со стороны ВСУ. Об этом 17 сентября сообщил мэр города Иван Приходько.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс: все новости о спецоперации»

«К сожалению, мирный мужчина, получивший ранения по ул. Ртутная, 21, о котором я сообщал ранее, погиб», — отметил он в Telegram-канале.

Кроме того, он сообщил, что еще одна жительница пострадала в результате обстрела по улице Ртутная.

Ранее Приходько сообщал, что мирный житель пострадал при обстреле по улице Ртутная в Никитовском районе города.

Читайте ранее в этом сюжете: Со стороны ВСУ по Горловке прилетело еще 11 снарядов