Херсон, Бывш. УССР, , 15:38 — REGNUM В течение недели сотрудники Росгвардии задержали 52 подозреваемых в пособничестве ВСУ и СБУ в Запорожской и Херсонской областях. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Подразделения ведомства изъяли ПТУР «Конкурс», 8 реактивных пехотных огнеметов, 5 ручных противотанковых гранатометов и 5 выстрелов к ним, 2 противотанковые мины, 29 единиц огнестрельного оружия, в том числе 3 иностранного производства», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Росгвардия за последние дни обезвредила самодельное взрывное устройство и более 90 мин.