Астана, 17 сентября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил изменения, согласно которым столице страны возвращается название Астана. Об этом 17 сентября сообщается на сайте главы государства.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан». Среди главных изменений — возвращение столице названия Астана вместо Нур-Султана и возможность президенту избираться лишь на один 7-летний срок.

С инициативой вернуть столице Казахстана название Астана выступила группа депутатов «Жаңа Қазақстан», куда входят парламентарии в том числе от правящей партии «Аманат».

Ранее парламент страны единогласно принял поправки в Конституцию о переименовании столицы республики Нур-Султана в Астану.