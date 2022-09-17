Минеральные Воды, Ставропольский край, , 15:34 — REGNUM Итальянский журналист, подорвавшийся на мине в Херсонской области, прошел лечение и уже находится на пути домой — в Италию. Лечение в России, сопровождение и трансфер по российской территории иностранного журналиста организовал Российский Красный Крест (РКК) — старейшая гуманитарная организация России.

Красный крест РКК

Инцидент произошел на прошлой неделе. Машина внештатного корреспондента Маттиа Сорби, работавшего на территории бывш. УССР для итальянской гостелекомпании Rai, а также телеканала La7 и газеты La Repubblica, подорвалась на мине. Как сообщается в средствах массовой информации, итальянский корреспондент получил ранение, а его водитель погиб — все произошло недалеко от линии соприкосновения в Херсонской области. Маттиа Сорби удалось спасти и доставить в херсонскую больницу.

«С просьбой помочь в возвращении журналиста в Италию к нам обратился президент Итальянского Красного Креста Франческо Рокка. И мы быстро откликнулись на просьбу. Национальные Общества всегда поддерживают друг друга, а с Итальянским Красным Крестом у нас давнее крепкое сотрудничество. Мы вышли на связь с Маттиа, узнали, что за ним хорошо ухаживали, и его состояние здоровья стабильно. Херсонская больница, в которой находился журналист, обеспечила его транспортировку в Крым, где уже Российский Красный Крест взял его под опеку и обеспечил дальнейшую логистику», — рассказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Дорога из Херсона до Минеральных вод на машине скорой помощи заняла 16 часов. На территории России уже РКК организовал транспортировку раненого журналиста из Крыма в Минеральные Воды, где обеспечил полное медицинское обследование в одном из медучреждений города. На различных этапах в медицинской эвакуации участвовали 6 медицинских работников.

«Мы рады, что в таком сложном и трагическом контексте наша «гуманитарная сеть» в очередной раз сработала. Спасибо Российскому Красному Кресту и его председателю Павлу Савчуку за поддержку в этой деликатной операции, которая позволила вернуть нашего соотечественника в Италию», — отметил президент Итальянского Красного Креста Франческо Рокка.

После всех необходимых процедур, осмотров и подготовки документов, специалисты РКК сопроводили Маттиа на прямой рейс до Италии. Сейчас жизни и здоровью журналиста ничего не угрожает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» является старейшей и самой крупной благотворительной организацией России, отмечающей в 2022 году 155-летие со дня своего основания. Миссия РКК — предотвращать и облегчать страдания людей. Организация является национальным обществом и входит в состав Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. В России осуществляет свою деятельность в 84 регионах. На базе организации действуют Центр Розыска и информации РКК, Академия Красного Креста и госпиталь РКК в Эфиопии. Почти 100 000 человек по всей стране являются волонтерами Российского Красного Креста.

23 апреля 2021 года был избран новый председатель РКК, после чего началась широкомасштабная перезагрузка деятельности организации для повышения эффективности ее работы. В июне 2022 года Российский Красный Крест впервые за 10 лет был избран в Правление Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.